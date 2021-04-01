Після удару однієї машини чоловіка відкинуло під колеса другої

У Перемишлянах 33-річного пішохода збили два автомобілі. Чоловіка з травмами шпиталізували, поліція проводить розслідування. ДТП трапилася 31 березня близько 21:00 на вулиці Галицькій. «Водій автомобіля Opel Meriva, 18-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода. Від удару чоловіка відкинуло на зустрічну смугу, де на нього наїхав автомобіль Renault Laguna під керуванням 24-річного жителя району», — повідомили у поліції Львівщини. Внаслідок ДТП 33-річний житель Перемишлян з тілесними ушкодженнями госпіталізований у реанімаційне відділення лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху)

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