Зловмисники здійснили напад за допомогою вибухівки

На одну з перуанських золотовидобувних шахт здійснили напад озброєні члени банди, внаслідок чого загинули та постраждали працівники шахти. Зловмисники також встигли викрасти чотирьох людей із шахти, повідомило Bloomberg у неділю, 3 грудня, із посиланням на МВС Перу.

Напад відбувся увечері суботи, 2 грудня, на шахті Подероса у перуанській провінції Патас. Внаслідок рейду банди на шахту загинуло дев’ятеро людей, і ще 15 отримали поранення різних ступенів тяжкості.

«Національна поліція Перу відновила контроль над шахтою, вилучила зброю та затримала сімох підозрюваних у смертельній атаці, здійсненій із застосуванням вибухівки», – повідомили у МВС Перу.

Зазначається, що до приїзду правоохоронців члени банди також напали на співробітників служби безпеки шахти. До того, як прибули правоохоронці, зловмисники викрали чотирьох осіб із шахти.

Додамо, Перу є другим виробником міді та важливим виробником срібла та золота у світі.