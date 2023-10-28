Аварія сталася на шахті імені Костенка

Уранці у суботу, 28 жовтня, на шахті імені Костенка у Карагандинській області Казахстану сталася пожежа, унаслідок чого загинули щонайменше 30 шахтарів.

Як повідомляють казахські ЗМІ, на момент аварії у шахті перебували 252 людини, на поверхню вивели 205 шахтарів. Власник шахти, «АрселорМіттал Теміртау», припустив, що пожежа могла розпочатися після вибуху газометану в лаві.

На місці працюють 55 рятувальників, задіяно 12 одиниць техніки. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв прибув до Карагандинської області, де сталася пожежа на шахті імені Костенка.

Станом на 13:00 повідомлялося про 32 загиблих.

Він оголосив завтрашній день, 29 жовтня, днем загальнонаціональної жалоби. І зустрівся з сім'ями та родичами загиблих гірників та пообіцяв з'ясувати обставини аварії, а також «надати необхідну допомогу з порятунку гірників та сім'ям постраждалих та загиблих», повідомляє його прес-служба.

Президент Казахстану доручив уряду «припинити інвестиційну співпрацю» з «АрселорМіттал Теміртау». Як інформує «Радіо Аззатык», компанія володіє шахтами Карагандинського вугільного басейну, металургійним комбінатом Теміртау та інфраструктурними об'єктами мономіста. Ці активи контрольована британським мільярдером індійського походження Лакшмі Мітталом компанія отримала в ході приватизації в середині 1990-х.

На тлі серії смертоносних аварій у шахтах і на комбінаті в останні роки влада Казахстану звинуватила компанію в невиконанні зобов'язань щодо модернізації об'єктів виробництва, зневаженні правил техніки безпеки. Однак «АрселорМіттал Теміртау» ці звинувачення не коментував.

Генеральна прокуратура Казахстану розпочала досудове розслідування за статтею про порушення правил безпеки під час гірничо-будівельних робіт.