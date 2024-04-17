Здолбунівській громаді повернуть протирадіаційне укриття в Будинку побуту

Північно-західний апеляційний господарський суд зобов’язав приватне підприємство повернути у комунальну власність Здолбунівської громади протирадіаційне укриття на 150 осіб. Про це 17 квітня повідомили в Рівненській обласній прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, у 1994 році приватне підприємство придбало у Здолбунові приміщення Будинку побуту, у підвалі якого – протирадіаційне укриття загальною площею 150 кв. м. Воно розраховане на 150 осіб.

«Втім, відповідно до законодавства України, протирадіаційні споруди не підлягають приватизації, тому прокуратура звернулась до суду з вимогою визнати недійсним договір купівлі-продажу підвального поверху Будинку побуту», – зазначили в прокуратурі.

Суд першої інстанції відповідний позов не задовольнив, а Північно-західний апеляційний господарський суд підтримав позицію прокуратури та зобов’язав повернути майно у комунальну власність Здолбунівської територіальної громади.