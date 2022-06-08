Російські військові розстріляли машиніста тепловоза Пологівського локомотивного депо «Придніпровської залізниці» Романа Семененка, який, разом зі старшим братом, був учасником руху опору російській окупації.

«Коли Пологи окупували російські загарбники, залізничник відправив родину в безпечне місце, а сам приєднався до місцевого руху спротиву. Його учасники дієво дошкуляли ворогу», – повідомила в середу, 8 червня, прес-служба «Укрзалізниці».

За інформацією одного з побратимів, окупанти вистежили Семененка й арештували. Катували й допитували, вимагаючи розкрити інформацію про схрон зброї та місцезнаходження старшого брата, який разом з іншими пологівчанами протидіяли ворогам у Запорізькій області. Роман не зізнався і нікого не здав, через що його розстріляли.

У залізничника залишилися дружина та тринадцятирічна донька Поліна.