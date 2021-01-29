Польські правоохоронці виявили поблизу Вроцлава незаконну фабрику з виготовлення цигарок і затримали її працівників, серед яких виявилося 5 громадян України. Про це повідомляє «Польське радіо».

Всього у незаконному виробничому цеху затримали 8 осіб, з яких 5 – громадяни України. Також правоохоронцями вилучено повну виробничу лінію, 400 тис. готових цигарок і 1,4 тонни тютюну на суму приблизно 2 млн злотих.

За словами слідчих, тільки за місяць злочинна група могла виготовити приблизно 8 млн цигарок. Фабрика розташовувалася на двох поверхах, але до виробничого цеху можна було дістатися лише прихованим ліфтом.

В іншому повіті правоохоронці виявили склад із незаконними цигарками, тютюном та іншими компонентами для виготовлення цигарок. Там також затримали чергову особу.

Усіх затриманих взяли під тимчасовий арешт. За словами поліції, число підозрюваних ймовірно буде збільшуватися.