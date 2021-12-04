У польському місті Скерневиці поліція затримала 38-річного українця, який помер з невідомих обставин одразу ж після затримання. Про це з посиланням на поліцію Лодзинського воєводства повідомляє Wirtualna Polska.

За інформацією відомства, громадянин України ввечері п’ятниці, 3 грудня, напав на жінку на автобусній зупинці біля магазину Castorama. Наголошується, що він вдарив її палицею і погрожував іншим людям. Перехожі самостійно скрутили чоловіка та викликали поліцію.

Поліцейські прибули на місце події, вдягли на чоловіка кайданки та збиралися забрати його до відділку. Проте менш, ніж за хвилину після арешту, чоловіку стало погано і він втратив свідомість.

У поліції запевняють, що не застосовували до затриманого фізичну силу. Його намагалися реанімувати парамедики, але через годину констатували смерть.

Зараз планується провести розтин, який покаже, чи перебував чоловік під впливом будь-яких заборонених речовин. Особистих даних загиблого польські правоохоронці не уточнили.