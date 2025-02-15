Польські центри ув’язнення та в’язниці містять 2575 іноземців із принаймні 78 країн світу

По всій Польщі в слідчих ізоляторах і в'язницях утримується майже 70 тис. ув'язнених. Понад 2,5 тис. з них іноземці з майже 80 країн світу. Серед ув'язнених-іноземців переважають українці – понад 1300, а також грузини та білоруси. Про це пише RFM24 із посиланням на дані пенітенціарної служби.

За даними речниці генерального директора пенітенціарної служби підполковниці Арлети Пенконек, станом на 31 січня польські центри ув’язнення та в’язниці містять 2575 іноземців із принаймні 78 країн світу. Серед них:

громадян України – 1313;

громадян Грузії – 305;

громадян Білорусії – 140;

громадян Молдови – 106;

громадян Росії – 82;

громадян Румунії – 53;

громадян Вірменії – 44;

громадян Литви – 41;

громадян Болгарії – 39;

громадян Чехії – 28;

громадян Німеччини – 24;

громадян Нігерії – 21;

громадян Туреччини – 20;

громадян Колумбії – 18;

громадян Туркменістану – 19;

громадян Узбекистану – 19;

громадян Словаччини – 16;

громадян В’єтнаму – 12;

громадян Казахстану – 12.

Громадянство 60 іноземців, які утримуються в ізоляторах і в'язницях, невстановлене, а п'ятеро ув'язнених взагалі не мають громадянства жодної країни.

Як повідомила речниця пенітенціарної служби підполковниця Арлета Пенконек, кількість іноземців, які відбувають покарання у Польщі, не дуже велика.

«А от список злочинів, за які були засуджені ці люди, дуже великий. Від злочинів проти власності, життя та здоров'я, комунікаційних злочинів до крадіжок і грабежів», – розповіла вона.

Пенконек зазначила, що кожен засуджений іноземець може листуватися з відповідною консульською установою чи дипломатичним представництвом і приймати візити консульської посадової особи. За її словами, в кожному пенітенціарному відділенні є співробітники, які знають іноземні мови. Для повсякденного спілкування зазвичай достатньо базової англійської або кількох слів певною мовою. У більш складних випадках або коли ув'язнений спілкується незнайомою мовою, на допомогу приходять перекладачі.