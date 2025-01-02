Після стрілянини солдат намагався сховатися у лісі, але його оперативно розшукали

У Польщі на Підляшші військовослужбовець розпочав стрілянину по машині з цивільними, де перебувала дитина. На щастя, ніхто не постраждав. Журналісти RMF розповіли деталі цього інциденту. Солдат перебував у нетверезому стані, він самовільно покинув військову частину. Його затримали, коли він намагався сховатися у лісі.

Інцидент трапився пообіді 1 січня у прикордонній з Білоруссю ґміні Мельник на Підляшші. За неофіційною інформацією RMF FM, солдат зупинив машину Volkswagen Golf, зробив кілька пострілів у повітря. Перелякана 13-річна дівчина вибігла з машини, після цього її батько теж намагався втекти. П’яний солдат вистрілив у його напрямку, влучивши в заднє сидіння, на якому до цього сиділа дівчинка.

Військовий вистріляв майже весь магазин гвинтівки. Після цього він намагався сховатися у лісі, але його розшукали і затримали.

Як з’ясував журналіст RMF FM, це був 24-річний солдат з Перемишля, який служив у 3-му Підгаєцькому стрілецькому батальйоні. Він був у стані алкогольного сп’яніння і самовільно пішов зі своєю зброєю з військового табору, який виконував завдання в межах операції «Безпечне Підляшшя». Солдат взяв з собою кілька магазинів патронів до гвинтівки Grot. Дорогою він вистріляв майже всі з них – щонайменше 65.

Затриманий військовослужбовець відсторонений від виконання службових обов’язків. Він рядовий, перебуває на добровільній строковій військовій службі з квітня 2024 року, а з грудня перебував на кордоні з Білоруссю.

Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило причетність військового до стрілянини: «Солдат 18-ї механізованої дивізії, який виконує завдання в межах операції “Безпечне Підляшшя”, самовільно залишивши територію табору з табельною зброєю, здійснив постріли в напрямку цивільного автомобіля, а потім сховався в сусідньому лісі».

Проти нього військова жандармерія розпочала розслідування за підозрою в замаху на вбивство. Слідчі працюють над доказами.