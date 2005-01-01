У Польщі розкрили чергову схему контрабанди сигарет залізничними вагонами з України

Контрабанду перевозили схованою у вантажних вагонах з України

Польська Прикордонна служба викрила чергову схему контрабанди цигарок до Польщі. Цього разу великі партії нелегального товару доправлялися схованими у вагонах, які прямували з України, повідомили у прес-службі прикордонного відомства.

Як зазначається, Бєщадський відділ Прикордонної служби Польщі впродовж року розслідував ініційовану прокуратурою міста Перемишля справу щодо діяльності організованої злочинної групи, яка займалася контрабандою, зберіганням і подальшою реалізацією контрабандних цигарок. Слідчі встановили, що найчастіше великі партії товару перевозилися у сховках на дні вантажних вагонів із залізною рудою, що прямували з України.

Також встановили, що така схема не могла б працювати без допомоги когось із працівників залізниці. Залізничник інформував зловмисників про час прибуття і час розвантаження вагонів на складах біля кордону.

До злочинної групи входила польська родина, яка жила у прикордонній зоні, а також українці, що займалися подальшим перевезенням товару вглиб країни.

Впродовж минулого року прикордонники, разом з працівниками податкової інспекції і охоронної служби залізниці неодноразово фіксували переміщення згаданої контрабанди представниками злочинної групи. За попередніми оцінками, за цей час зловмисники доправили до Польщі цигарок на загальну суму понад 2,5 млн злотих (19,4 млн грн).

У понеділок, 26 березня, на підставі положень окружного прокурора правоохоронці обшукали помешкання підозрюваних і затримали шість осіб причетних до злочинної групи. Українця, який інформував злочинців про час прибуття вагонів з контрабандою, затримали двома днями раніше, при спробі вивезти розвантажену партію контрабанди далі до Польщі. Усім затриманим, в тому числі і двом керівникам групи, висунули звинувачення у приналежності до злочинного угрупування і визначили їм постанови про тимчасовий арешт з правом внесення застави. Українця і одного з поляків - організатора злочинної групи - суд постановив арештувати на три місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через зростання злочинності на кордоні прикордонники проведуть всеукраїнську спецоперацію. Вона триватиме до листопада цього року.