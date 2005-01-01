Через зростання злочинності на кордоні прикордонники проведуть всеукраїнську спецоперацію

Українські прикордонники заявили, що обстановка зі злочинністю на кордоні загострюється з початку року. Там спостерігається стійке зростання кількості правопорушень.

Зокрема, як повідомила в четвер, 22 березня, Державна прикордонна служба, від початку року кількість затримань нелегальних мігрантів зросла на 6%, порушників прикордонного режиму – на 3%. Кількість порушень правил перебування іноземців в Україні зросла в 1,9 раза. Також спостерігається значне зростання випадків вилучення боєприпасів – на 13% з початку року.

У зв'язку з цим для поліпшення прогнозованої обстановки було прийнято рішення з квітня запустити спецоперацію «Кордон-2018». Рішення провести операцію було прийнято 22 березня, на нараді представників ДПСУ з низкою міністерств і відомств.

Основні зусилля під час проведення операції будуть сконцентровані на протидії контрабанді зброї та наркотичних засобів, незаконному переміщенню через кордон нелегальних мігрантів і підакцизних товарів.

«Спільні дії дозволять знизити рівень протиправної діяльності і загалом поліпшити обстановку на кордоні України», – заявили у Держприкордонслужбі.

Операція триватиме до листопада. Крім міжвідомчої співпраці заплановано також проведення низки спільних заходів з колегами з сусідніх країн.

У Держприкордонслужбі також заявили, що подібна операція проводиться вже не вперше.