Польські протестувальники перекрили кордон з Україною 12 травня

У вівторок, 13 травня, апеляційний суд у Любліні залишив у силі рішення про заборону акції протесту польських перевізників, які заблокували пункт пропуску «Ягодин-Дорогуськ», що на межі з Волинською областю. 12 травня протестувальники отримали дозвіл на проведення зібрання та заблокували кордон, пообіцявши пропускати по одному автомобілю на годину, передає RMF24. Держприкордонслужба о 23:22 повідомила, що польські протестувальники завершили блокування пункту пропуску «Дорогуськ».

Раніше, 8 травня, Люблінський окружний суд за позовом влади Дорогуська заборонив протестувальникам блокувати кордон. Рішення оскаржив член проросійської партії «Конфедерація» Рафал Меклер. Постанову Окружного суду Любліна, який знімає заборону блокувати кордон, опублікував польський «Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту».

Справу щодо заборони протестів на кордоні розглянули на закритому засіданні суду 13 травня – за повідомленням речниці суду Магдалени Кучинської, в результаті суд підтвердив рішення мера Дорогуська про заборону акції. Рішення суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

Учасник протесту «Комітет захисту перевізників і роботодавців у сфері транспорту», який вже раніше блокував кордон з Україною у 2023-2024 роках, відреагував на рішення суду, заявивши, що наразі не отримав жодних повідомлень від суду. Те ж заявив організатор протесту, член проросійської партії «Конфедерація» Рафал Меклер.

«Ми чекаємо офіційної інформації. Якщо ми її отримаємо, то, звісно, підкоримося рішенню суду, бо діємо в рамках закону», – повідомив Меклер.

Нагадаємо, польські перевізники розпочали акцію протесту на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» о 16:00 12 травня. Організатори протесту звинуватили Україну в наявності електронної черги та оголосили, що будуть пропускати по одному вантажному авто на в’їзд та виїзд щогодини. Тоді ж мітингарі заявили, що хочуть заважати руху транспорту до 25 вересня 2025 року.

Тоді МЗС України звернулося до польського уряду з проханням якомога швидше зв'язатися з протестувальниками. Заступник міністра Олександр Міщенко звернувся до посла Польщі Пйотра Лукасевича з проханням вжити заходів, які б запобігли блокуванню КПП. За його словами, цей маршрут має ключове значення для підтримки української економіки та гуманітарної діяльності під час російської агресії.

Зазначимо, під час попередніх акцій протесту в 2023-2024 роках польські мітингарі неодноразово висипали українське зерно та влаштовували провокації на кордоні. Під час таких блокад двоє українських водіїв померли в очікуванні перетину кордону.

Оновлено 13 травня о 23:22. Держприкордонслужба повідомила, що польські протестувальники завершили блокування пункту пропуску «Дорогуськ». Зараз оформлення вантажних автомобілів як в бік України, так і в бік Польщі у напрямку пункту пропуску «Ягодин-Дорогуськ» діє у звичайному режимі.