У Польщі українець перевозив 30 пасажирів у мінібусі, розрахованому на двох людей

Дорожня поліція у місті Тшебниця Нижньосілезького воєводства затримала для контролю мінібус, яким подорожувало 30 осіб. Виявилося, що транспортний засіб адаптований для перевезення тільки 2 людей. Водія позбавили водійських прав, інформує «Польське радіо».

Як поінформував у четвер речник нижньосілезької поліції Каміль Ринкєвич, у багажному відсіку мінібуса, який затримала для перевірки дорожня поліція, подорожувало стоячи 30 осіб. Транспортний засіб адаптований для перевезення тільки двох людей.

«Крім того, водій не мав чинної страховки на транспортний засіб, якому, крім того, не був дозволений рух», - сказав Ринкєвич.

Водієм виявився 21-річний громадяни України. Українця оштрафували та позбавили водійських прав.

Нагадаємо, раніше у Ґданську затримали українця, який напідпитку їздив автівкою по пірсі.