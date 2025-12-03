На українців напали, коли вони повертались зі занять додому

У Слупську четверо українських учнів із Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego [Комплекс будівельних шкіл та шкіл безперервної освіти] стали жертвами нападу польських учнів через їхню національність. Про це 2 грудня повідомив інформаційний портал Onet.pl.

Інцидент трапився після занять ще 7 листопада. За словами очевидців, двоє повнолітніх польських учнів напали на чотирьох підлітків з України.

«Один із нападників спочатку плюнув в обличчя одному з українських хлопців, сказавши: “На фронт, к***** українська”, і почав бити його кулаками по обличчю. Другий нападник приєднався, і разом вони побили 16-річного хлопця. Інший учень українського походження отримав удар по потилиці, навіть не побачивши, хто його вдарив. Побиття також було зафіксовано на відеозаписі», – розповів юрист Давид Дехнерт, до якого звернувся батько одного з постраждалих учнів.

Дехнерт пояснив, що не є представником потерпілих українців. Однак втрутився в цю справу через вчителя Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego, який нібито розпалював національну ворожнечу серед учнів.

За словами юриста, вчитель називав українських учнів «покидьками» і обіцяв, що вони не складуть іспити. На одному зі записів чути, як вчитель каже українцям: «Я вам доведу, хто такий поляк».

Вчитель також зневажливо ставився до учнів з України, кажучи, що «українці користуються польськими пільгами».

Батько одного з потерпілих українських учнів розповів журналістам, що в Zespół Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego читали курс, який відвідували учні різних шкіл. У класі його сина було двоє українців. За словами співрозмовника, один із польських учнів під час уроків часто вмикав на телефоні запис зі звуками бомб і ракет і казав українцям: «час ховатися». На адресу українців також лунали інші образливі висловлювання. За словами батька, літній вчитель жодним чином не реагував на поведінку учнів.

«Навпаки, він [вчитель] сам нібито зневажливо висловлювався про українців... З розповіді батька випливає, що антиукраїнські висловлювання вчителя подобалися деяким польським учням. Один з них підійшов до вчителя і сказав: “За це я вас поважаю», – ідеться в матеріалі.

Юрист Давид Дехнерт вважає, що «поведінка вчителя на уроках негативно вплинула на українських учнів, а також підштовхнула та дала дозвіл іншим учням на ксенофобську поведінку». Правозахисник звернувся до управління освіти та дирекції школи з вимогою пояснити цю ситуацію та вжити дисциплінарних заходів щодо педагога.

Батько українця уточнив, що його сина побили біля школи, коли він з іншими українцями йшов до зупинки. За ними йшла група польських учнів, які кричали: «українські к****» і «хай йде до біса Україна». У цій групі також був учень, який на уроках вмикав записи падіння бомб і ракет.

У якийсь момент між групами відбулася суперечка. Один із польських учнів дістав телефон і комусь зателефонував. Він кричав, що «українці вже тут». Невдовзі зі школи вибігли ще двоє повнолітніх учнів. Бійку зупинила одна з перехожих, яка пригрозила, що зателефонує в поліцію.

Після бійки одна з матерів постраждалого підлітка пішла в поліцію, щоб повідомити про побиття, яке сталося перед школою. У відділку їй сказали, що дільничного немає, тому заяву не прийматимуть. Наступного дня вона прийшла до відділку знову, після чого її заяву все ж таки прийняли. Відомо, що в однієї з жертв нападу – перелом ключиці, у другої – підозрюють струс мозку.

Працівники поліції запевняють, що працюють над з’ясуванням обставин побиття. Вони вилучили записи з камер відеоспостереження, медичну документацію та вже провели допити.

«Попри повідомлення про описані події відповідним службам, школа не вжила адекватних заходів і не застосувала дисциплінарних заходів до винуватців насильства, а також до вчителя (...). Відсутність реакції може призвести до подальшого почуття безкарності», – заявив Давид Дехнерт.

За неофіційною інформацією, згаданий вчитель наразі перебуває у відпустці, а його справою вже займається управління освіти.