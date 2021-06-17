Польська прикордонна служба за активної підтримки Європолу вилучили близько сотні одиниць вогнепальної зброї під час рейдів проти банди контрабандистів, які постачали зброю у тому числі до України. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на дані Європолу.

Як повідомляється, польські правоохоронці, серед яких були співробітники Агентства внутрішньої безпеки і Національної поліції, виявили зброю під час низки обшуків будинків у Свентокшиському та Лодзинському воєводствах. Звинувачення пред'явили 12 підозрюваним, які виявились громадяни Польщі у віці від 32 до 60 років.

Відзначається, що організована злочинна група незаконно провозила зброю зі Словаччини до Польщі, Росії та України.

Серед 96 вилучених одиниць вогнепальної зброї є револьвери, пістолети, автоматичні гвинтівки і ручні кулемети. За підсумками дня обшуків також було конфісковано кілька тисяч патронів різного калібру і одну ручну гранату.

Крім того, під час обшуків було виявлено готівку на суму понад 50 тис. євро, 14 рослин марихуани і деяку кількість амфетаміну. Справа велася в тісній співпраці з Європолом.

Ця операція відбувається в рамках масштабного розслідування, що триває два роки і проводиться польською прикордонною службою. Результати вже призвели до вилучення близько 200 одиниць вогнепальної зброї і близько 2,7 тис. одиниць боєприпасів. У рамках розслідування було затримано 15 осіб, серед яких 9 – громадяни України.

Нагадаємо, наприкінці травня румунські прикордонники затримали вантажівку зі зброєю, яка їхала в Україну.