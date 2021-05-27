143 ящики зі револьверами Major Berg їхали в Україну з Туреччини

Румунські прикордонники затримали на кордоні з Україною вантажівку, яка перевозила 2850 одиниць зброї та боєприпасів.

Як повідомили у прикордонній поліції Румунії, вантажівка, зареєстрована в Україні, приїхала до прикордонного пункту пропуску Ісакча орієнтовно о 23:00 24 травня. За кермом був 41-річний українець, за документами він мав перевозити меблі та харчові продукти з Туреччини.

Під час детального огляду в вантажівці виявили 143 ящики зі револьверами Major Berg 2,5 калібру 4 мм.

«Йдеться про 2850 нових одиниць зброї з патронами. Так, прикордонники і митники пункту пропуску Ісакча виявили у вантажівці, якою керував громадянин України, 2850 одиниць зброї з патронами калібру 4 і 4,5 мм», – заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіан Боде.

фото Рolitiadefrontiera.ro

За його словами, це «рекордне захоплення» контрабандної зброї.

Своєю чергою, Держприкордонслужба України відреагувала на інформацію про те, що з Румунії в Україну намагалися ввести майже 3 тис. пістолетів.

«Деякі ЗМІ поширюють інформацію про затримання румунськими прикордонниками великої партії зброї, яку нібито нелегально перевозили з України. Ця інформація не відповідає дійсності» Насправді, румунські правоохоронці повідомили про виявлення майже 3 тис. пістолетів у вантажівці, яка прибула до Румунії з Туреччини. Зазначений транспортний засіб рухався не з України. Зброю виявили в румунському пункті пропуску Ісакча», – йдеться в повідомленні.