У Польщі вкрали з поїзда чотири ящики американських боєприпасів для України
Імовірно, зловмисники не знали, що саме вони крадуть
У Польщі на залізничній станції Венглінці, що неподалік кордону з Німеччиною, троє чоловіків вкрали чотири ящики з американськими боєприпасами, що прямували поїздом в Україну. Про це повідомляє польський телеканал TVN24.
Інцидент трапився у неділю, 4 червня. Нестачу боєприпасів виявили під час обходу поїзда, що зупинився на станції.
Речник поліції Нижньої Сілезії Пшемислав Ратайчик повідомив, що місцева поліція і окружна прокуратура затримали за крадіжку трьох місцевих мешканців 26, 34 і 39 років, які раніше притягалися до відповідальності за майнові злочини.
Ящики з викраденими боєприпасами виявили у ставку неподалік. На одному з них була зірвана пломба, хоча всі боєприпаси були на місці, решта ж ящиків були опечатані.
«Чоловіки вдерлися до вагона з надією вкрасти вигідну здобич. Зрозумівши, що вкрали, вони злякалися і, побоюючись серйозних наслідків, вирішили викинути награбоване», – сказав речник поліції.
Крадіїв затримали, із ними проводяться процесуальні дії.