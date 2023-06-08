Станція, де з потягу американських військових вкрали боєприпаси

У Польщі на залізничній станції Венглінці, що неподалік кордону з Німеччиною, троє чоловіків вкрали чотири ящики з американськими боєприпасами, що прямували поїздом в Україну. Про це повідомляє польський телеканал TVN24.

Інцидент трапився у неділю, 4 червня. Нестачу боєприпасів виявили під час обходу поїзда, що зупинився на станції.

Речник поліції Нижньої Сілезії Пшемислав Ратайчик повідомив, що місцева поліція і окружна прокуратура затримали за крадіжку трьох місцевих мешканців 26, 34 і 39 років, які раніше притягалися до відповідальності за майнові злочини.

Ящики з викраденими боєприпасами виявили у ставку неподалік. На одному з них була зірвана пломба, хоча всі боєприпаси були на місці, решта ж ящиків були опечатані.

«Чоловіки вдерлися до вагона з надією вкрасти вигідну здобич. Зрозумівши, що вкрали, вони злякалися і, побоюючись серйозних наслідків, вирішили викинути награбоване», – сказав речник поліції.

Крадіїв затримали, із ними проводяться процесуальні дії.