У Польщі серед нових затриманих за перевезення нелегальних мігрантів є один громадянин України. Про це повідомляє RMF24.

Речник поліції Підляського воєводства Томаш Крупа повідомив про п’ять нових затримань автомобілів з нелегальними мігрантами.

«Арешти відбулися під час дорожніх перевірок у населених пунктах Щити-Дзенцьолово, Ботьки, Гайнівка, Грабувці біля Білостоку і в Раковіце», – розповів речник.

Затримані водії – громадянин України, двоє громадян Німеччини, один – Білорусі і ще один – Швеції. Їх затримали за звинуваченнями у сприянні незаконному перетину кордону.

Серед мігрантів, шестеро мають курдське походження, семеро – громадяни Сирії, ще один – Іраку. Загалом поліція Підляського воєводства за останню добу виявила і передала прикордонникам 41 нелегального мігранта.

Нагадаємо, що минулого тижня повідомили про затримання чоловіка, який перевозив 11 громадян Іраку в автомобілі Porsche Cayenne, та ще одного українця-водія, у машині якого було троє курдів, які нелегально перебували на території Польщі.

17 жовтня затримали громадянина України, який перевозив у вантажівці майже три десятки нелегальних мігрантів з Іраку.

19 жовтня зазнав аварії мікроавтобус на чеських номерах з водієм-українцем, у ньому виявили 15 нелегалів.