Поліція виявила у мікроавтобусі 12 людей

У суботу, 23 жовтня, поблизу польського міста Більськ-Підляський поліцейські затримали двох українців. Один з них перевозив нелегальних мігрантів і влаштував погоню з поліцією, а другий, який намагався йому допомогти і потрапив у ДТП, повідомляє TVN24.

За словами представника поліції, правоохоронці переслідували водія мікроавтобуса, який не зупинився для перевірки документів. Йому допомагав ще один автомобіліст, який потрапив в ДТП.

«Водій мікроавтобуса Renault не зупинився на вимогу поліції і почав тікати. Тоді правоохоронці почали переслідувати порушника», – йдеться в повідомленні.

Водночас водій автомобіля Nissan, який заважав поліції наздоганяти мікроавтобус, потрапив у лобову ДТП. Він зіткнувся з Honda. У ДТП постраждала одна людина. Водія Nissan затримала поліція.

Зрештою, водій мікроавтобуса звернув на ґрунтову дорогу, покинув транспортний засіб і намагався втекти своїм ходом. Його затримали за три кілометри від місця інциденту.

Поліція виявила у мікроавтобусі 12 людей. За даними поліцейських, імовірно вони потрапили на територію Польщі нелегально.

«Двох жінок і дитину госпіталізували. Дитина здорова, її забрали в лікарню, щоб не розлучати з матір'ю», – розповіли в поліції.

Працівники поліції продовжують розслідувати даний інцидент.