У Польщі заарештували російського мільярдера

Чернякова розшукують як в РФ, так і у Великій Британії

На летовищі у Варшаві затримали та арештували екс-голову однієї з найбільших транспортно-будівельних компаній у Росії Андрія Чернякова, який прямував до України, інформує «Польське радіо». У Росії мільярдера звинувачують у шахрайстві.

Черняков намагався вилетіли з Варшави до Києва. У 2011 році компанія «Космос», власником якої він є, взяла 11 млрд рублів кредиту на будівництво тунелю у Москві. Згодом Черняков виїхав за кордон, а позики не сплатив. У 2015 році Росія видала ордер на арешт мільярдера.

За словами видання «Коммерсант», з нарахуванням відсотків борг мільярдера становить 30 млрд рублів, або майже 2 млрд злотих.

Крім того, перед тим, як Андрія Чернякова затримали, у Великій Британії його засудили за приховування майна. Однак вироку він особисто не почув, оскільки також втік з цієї країни, ймовірно у Німеччину. Звідти він прибув до Варшави.

Зі столиці Польщі росіянин мав намір вилетіти в Україну, бо сподівався, що країна, яка має конфлікт з Росією, його не видасть. Проте втеча закінчилася під час проходження паспортного контролю на летовищі ім. Фридерика Шопена у Варшаві.

Як пишуть російські ЗМІ, затримання відбулося майже 10 днів тому. РФ вже готує документи на екстрадицію Чернякова.