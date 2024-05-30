Українця затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі та прикордонники

Польські правоохоронці затримали 26-річного українця. Його підозрюють у підбурюванні до шпигунства громадянина Польщі. Про це у середу, 29 травня, повідомив польський сайт новин Polsat News.

За даними Агентства внутрішньої безпеки Польщі, 26-річний українець Олександр Д. намагався змусити поляка фотографувати для нього переміщення військової техніки на польсько-українському кордоні. За фотографії та розвідувальну інформацію він обіцяв заплатити поляку 15 тисяч євро.

Коли громадянин Польщі відмовився шпигувати для українця, той почав йому погрожувати. Олександра Д. затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі разом з прикордонниками.

Наразі українцю оголосили про підозру у підбурюванні до шпигунства та погрозах. За поданням прокурора суд у Любліні обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під ватрою строком на три місяці. Якщо провину українця доведуть, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у польському Вроцлаві співробітники Агентства внутрішньої безпеки затримали громадянина України, який шпигував на користь російських спецслужб. За даними польських правоохоронців, українець планував підпалити об’єкти у Вроцлаві, що розташовані поблизу будівель стратегічного значення.