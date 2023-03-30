Українці повідомили, що за ці кошти планували придбати нерухомість

Митники аеропорту в Катовіцах (Польща) виявили у багажі чотирьох пасажирів-українців, що прилетіли з Грузії, 7 млн грн готівки, які вони не задекларували. Їх оштрафували на загальну суму 62 тис. злотих (понад півмільйона за курсом НБУ). Про це 30 березня повідомив Polsatnews.

«В аеропорту Катовіце-Пижовіце співробітники митної та податкової служби провели планову перевірку дорожнього багажу рейсу з Кутаїсі (Грузія) до Катовіц. Як з’ясувалося, у валізах чотирьох людей були готівкові кошти на загальну суму 7 мільйонів гривень, що після перерахунку становить понад 800 тисяч злотих», – повідомив прес-секретар Сілезької податкової адміністрації Міхал Каспжак.

Багаж належав громадянам України, які обрали зелену смугу спрощеного контролю, призначену для пасажирів, які не мають речей, що підлягають оподаткуванню митними платежами та письмовому декларуванню. Українці пояснили, що ці гроші призначалися для купівлі нерухомості.

Гроші були запаковані в пакети і перевозились валізами (фото KAS)

Через недекларування готівки митники оштрафували мандрівників на загальну суму понад 62 тис. злотих. Станом на 30 березня ця сума рівнозначна 525 тис. грн за офіційним курсом НБУ. За польським законодавством, без декларування через кордон можна перевозити готівку, сума якої не перевищує 10 тис євро. Більшу суму треба декларувати при перетині кордону.