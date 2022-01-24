У 28-річного Юрія залишилася дружина і двоє дітей

У польському місті Лодзь за нез'ясованих обставин помер 28-річний тернополянин Юрій Шляхтін. Місцева поліція відкрила кримінальне провадження. Чоловік в Польщі перебував на заробітках і працював кухарем в місцевому закладі харчування. В Україні в нього залишилася дружина та двоє неповнолітніх дітей.

Чоловік помер в орендованому помешкані в неділю, 23 січня. Про його смерть стало відомо лише сьогодні, 24 січня, після того, як міжнародне похоронне бюро Funeral Repatriation Memento Mori оголосило про збір коштів для транспортування тіла в Україну.

Директор похоронного бюро Денис Матейко розповів ZAXID.NET, що тіло 28-річного тернополянина наразі перебуває в місцевому морзі. А прокуратура міста Лодзь оголосила, що цього тижня буде проведене викриття померлого в рамках відкритого кримінального провадження.

«Обставини смерть 28-річного Юрія Шляхтіна мені не відомі. Знаю лише, що поліція відкрила кримінальне провадження через смерть нашого земляка», – розповів ZAXID.NET директор міжнародного похоронного бюро Денис Матейко.

Чоловік додав, що зараз родина померлого збирає кошти, щоб перевезти його тіло в Україну.

«Ми плануємо забезпечити підготовку до поховання і саме перевезення десь на наступний тиждень. Це буде після того, як правоохоронні органи проведуть попереднє розслідування і видадуть нам тіло», – додав Денис Матейко.

Тернополянин Юрій Шляхтін часто їздив в Польщу на заробітках. Зараз вдома в нього залишилися двоє неповнолітніх дітей та дружина. В Тернополі оголосили збір коштів на перевезення тіла чоловіка. Необхідно зібрати 1 тис. 550 євро. Гроші просять перекидати на банківську картку дружину – Галини Шляхтін.

Кошти на поховання просять перераховувати на картку дружини Галини Шляхтін

«Потрібно зібрати трохи більше ніж півтора тисячі євро. В цю суму входить придбання труни, бальзамування, одяг, транспортування тіла з Лодзя до Тернополя, оформлення необхідних документів Гроші просимо перекидати на карту дружині, адже вони мають також подбати про поховання Юрія в Україні», - розповів Денис Матейко.