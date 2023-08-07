Двох людей госпіталізували внаслідок вибуху

В одному з північних мікрорайонів Полтави в житловій багатоповерхівці прогримів вибух. Імовірно, стався витік газу, кілька людей постраждало, повідомило у неділю, 6 серпня, «Суспільне».

Вибух стався ввечері 6 серпня в мікрорайоні Інститут зв'язку. З будівлі повилітали вікна та фрагменти стін.

«Із багатоповерхівки шістьох людей деблокували, решту мешканців вивели. Біля будинку облаштували штаб для координації дій, де будуть збирати дані людей», – повідомив спікер рятувальників Полтавської області Віталій Шкаревський.

За попередніми даними, у багатоповерхівці стався витік газу. Внаслідок вибуху двоє людей постраждало, їх госпіталізували.

Наразі до помешкань людей пускають лише у супроводі рятувальників. Так мешканці можуть забрати документи, тварин та необхідні речі безпечно.

На місці події тривають роботи з розбору уламків, працюють рятувальники та поліцейські. За словами секретарки Полтавської міськради Катерини Ямщикової, 8 серпня мерія буде ухвалювати рішення щодо матеріальної допомоги постраждалим у багатоповерхівці.