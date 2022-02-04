У понеділок, 7 лютого, мешканці 60 вулиць у Личаківському районі Львова будуть без води. Це спричинено тим, що працівники «Львівводоканалу» перепідключатимуть новозбудований водопровід на вул. Вільде.

За інформацією прес-служби ЛМР, подачу води буде припинено з 09:00 до 22:00. Йдеться про такі вулиці:

Заньковецької;

Козланюка;

Котика;

Короленка;

П. Могили;

Станція Личаків;

Березова;

Розкіш;

Дорога Кривчицька;

Втіха;

Зрубова;

Над Джерелом;

Прогулкова;

На Сторожі;

Низова;

Грушева;

Міжгірна;

Ніщинського;

Копальна;

Казахська;

Чарнецького;

Коцка;

Вільде;

Ялтинська;

Чумацька;

Шишманова;

Чернеча Гора;

Стрілецька;

Ніжинська;

Мучна;

Воробкевича;

Круп’ярська;

Сагайдачного;

Рєпіна;

Піскова;

Острозького;

Харківська;

Крип’якевича;

Вишенського

Солодова;

Лісна;

Садовського;

Лисенка;

Барвінських;

Липківського;

Довбуша;

Кривоноса;

Княжа;

Високий Замок;

Замкова;

Сходова;

Спадиста;

Ужгородська;

Мукачівська;

Пильникарська;

Льва;

пл. Старий Ринок;

Підгірна;

Смерекова;

Гуцульська.

Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. Через це можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води іржею.