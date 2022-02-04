У понеділок 60 вулиць у Личаківському районі Львова будуть без води
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У понеділок, 7 лютого, мешканці 60 вулиць у Личаківському районі Львова будуть без води. Це спричинено тим, що працівники «Львівводоканалу» перепідключатимуть новозбудований водопровід на вул. Вільде.
За інформацією прес-служби ЛМР, подачу води буде припинено з 09:00 до 22:00. Йдеться про такі вулиці:
- Заньковецької;
- Козланюка;
- Котика;
- Короленка;
- П. Могили;
- Станція Личаків;
- Березова;
- Розкіш;
- Дорога Кривчицька;
- Втіха;
- Зрубова;
- Над Джерелом;
- Прогулкова;
- На Сторожі;
- Низова;
- Грушева;
- Міжгірна;
- Ніщинського;
- Копальна;
- Казахська;
- Чарнецького;
- Коцка;
- Вільде;
- Ялтинська;
- Чумацька;
- Шишманова;
- Чернеча Гора;
- Стрілецька;
- Ніжинська;
- Мучна;
- Воробкевича;
- Круп’ярська;
- Сагайдачного;
- Рєпіна;
- Піскова;
- Острозького;
- Харківська;
- Крип’якевича;
- Вишенського
- Солодова;
- Лісна;
- Садовського;
- Лисенка;
- Барвінських;
- Липківського;
- Довбуша;
- Кривоноса;
- Княжа;
- Високий Замок;
- Замкова;
- Сходова;
- Спадиста;
- Ужгородська;
- Мукачівська;
- Пильникарська;
- Льва;
- пл. Старий Ринок;
- Підгірна;
- Смерекова;
- Гуцульська.
Після завершення ремонтних робіт проведуть промивку вуличної водопровідної мережі. Через це можливе тимчасове погіршення якості води: забарвлення води іржею.
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