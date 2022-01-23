У понеділок будинки на 18 вулицях Львова будуть без світла
Електроенергію відключатимуть через ремонтні роботи
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У понеділок, 24 січня, у Львові заплановані відключення електроенергії на 18 вулицях для проведення ремонтних робіт. Орієнтовний час відключення – з 8:00 до 17:00, повідомляють на гарячій лінії Львівобленерго.
Світла не буде на таких вулицях:
- Китайська - 20, 22, 24, 3, 32, 32А, 3А, 42А, 42Б, 44, 46, 48, 48а, 5, 50, 50а, 69, 69А, 71, 73, 75, 75А, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89А, 91, 91А, 93;
- Садівнича – 65;
- Братуня – 3, 8, 9;
- Карманського – 1, 15, 17, 19, 7а;
- Коциловського – 13, 15, 15-А, 15А, 16, 16/12, 18, 20, 23, 27, 28;
- Крушельницьких Родини – 1-А, 3, 5;
- Олеся O. – 2;
- Пасічна – 88, 90, 90а, 92, 92 г, 92а, 94, 94а,94б, 96А, 98А;
- Переяславська – 6;
- Червоної Калини – 35;
- Чорновола В. – 95;
- Ярославенка – 17а, 21, 22, 22 А, 22а, 23А, 24, 30, 32, 38, гараж;
- Енергетична – 16;
- Тернопільська – 9;
- Замарстинівська – 132, 133, 133А, 135;
- Калинова – 1, 10, 12, 14, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
- Насипна – 2, 2а, 2б;
- Незалежності України – 39, 41, 43.
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