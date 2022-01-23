У понеділок, 24 січня, у Львові заплановані відключення електроенергії на 18 вулицях для проведення ремонтних робіт. Орієнтовний час відключення – з 8:00 до 17:00, повідомляють на гарячій лінії Львівобленерго.

Світла не буде на таких вулицях: