Комунальники роблять тестовий прогін трамваю на оновленому перехресті Городоцька-Бандери

У понеділок, 15 листопада, для проїзду транспорту відкриють вулицю Городоцьку. Вона була закрита протягом місяця через ремонтні роботи на перехресті з вул. Степана Бандери.

«Просто зараз наші комунальники роблять тестовий прогін трамваю на оновленому перехресті Городоцька-Бандери. Вже від завтра вул. Городоцька буде відкрита для проїзду транспорту. Ремонтні роботи тривали рівно місяць», – написав мер Львова Андрій Садовий.

По вул. Городоцькій відновлять курсування міські автобусні маршрути №6А, 7, 15, 20, 25, 29, 31, 34, 41, 43, 51, 52 відповідно до затверджених схем руху, а також трамвайні маршрути №1, 4, 6 знову їхатимуть до Головного залізничного вокзалу.

Перехрестя вул. Городоцька – Степана Бандери закрили на ремонт 14 жовтня. На час робіт відбулись суттєві зміни у русі громадського транспорту, а транспорт оминав закриту ділянку сусідніми вулицями.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що частину площі Кропивницького, де розташована церква святих Ольги та Єлизавети, зроблять пішохідною.

Нагадаємо, що роботи на замовлення «Львівавтодору» виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість реконструкції вул. Степана Бандери понад 209 млн грн.