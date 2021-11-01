Тепер вулиця Бандри проїзна від вул. Антоновича до вул. Чупринки

У понеділок, 1 листопада, для проїзду транспорту відкрили ще одну ділянку вулиці Степана Бандери – від вул. Антоновича до вул. Коновальця. Тут відновили рух транспорту, зокрема, громадського. Про це у понеділок зранку, 1 листопада ZAXID.NET повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Сьогодні ми відкрили для проїзду перехрестя вул. Бандери з вул. Антоновича. Відтак проїзними є вул. Русових і вул. Митрополита Андрея, а вул. Бандери є проїзною на ділянці від вул. Чупринки до вул. Антоновича», – повідомив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

У звязку з відкриттям ще однієї ділянки вул. Бандери вулицею Антоновича відновили курсування автобусів №38 та №33 у напрямку до центру. Також із понеділка, 1 листопада, тролейбус №29 курсує до центру міста за маршрутом: «Аеропорт - вул. Любінська - вул. Окружна - вул. Антоновича - Університет – Університет - вул. Городоцька - вул. Кульпарківська - вул. Окружна - вул. Любінська - Аеропорт». Своє повноцінне курсування відновив маршрут №27 «Скнилів – Університет».

Для проїзду транспорту відкрили ще одну ділянку Бандери (фото ЛМР та Варти-1)

Водночас тролейбус №22 відновить курсування з 2 листопада, однак через реконструкцію тролейбусної лінії на перехресті вул. Кульпарківська - вул. Наукова, він курсуватиме за частково зміненим маршрутом: «Автовокзал – вул. Рубчака – вул. Володимира Великого – вул. Кульпарківська – вул. Антоновича – Університет – Університет – вул. Городоцька – вул. Кульпарківська – вул. В. Великого – вул. Рубчака - Автовокзал».

Ділянка вул. Бандери, яка вже відкрита для проїзду

Також із вівторка, 2 листопада, за звичним маршрутом «Хуторівка – вул. Ряшівська» відновить своє курсування тролейбус №23.

Зараз на вул. Степана Бандери для проїзду вже відкрита ділянка від вул. Чупринки до вул. Коновальця, а також перехрестя з вул. Федьковича. Згодом ще планують відкрити перехрестя з вул. Героїв УПА. Зазначимо, що на початку жовтня для проїзду відкрили перехрестя Бандери – Федьковича. Щоправда, натомість із 13 жовтня на місяць закрили перехрестя Бандери – Городоцька. Роботи на замовлення «Львівавтодору» виконує ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Загальна вартість реконструкції вул. Стапана Бандери понад 209 млн грн.