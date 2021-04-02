Виявити зброю в посилках допоміг службовий собака

У митному посту «Львів – поштовий» виявили декілька посилок зі зброєю. Виявити в посилках заборонені товари допоміг службовий собака.

Як повідомили 2 квітня у прес-службі Галицької митниці, під час огляду міжнародних поштових відправлень на посту, що на пл. Двірцева, 1, у посилці з США, окрім задекларованих особистих речей, митники виявили пневматичну гвинтівку в комплекті з оптичним прицілом. У іншій – комплект із семи запчастин до зброї.

Крім цього, в посилці з Канади, що прямувала до Івано-Франківської області, в якій начебто надіслали прикраси на ялинку, митники знайшли два стволи до вогнепальної зброї. Їх намагалися замаскувати під стовбури до ялинки. Небезпечні знахідки у посилках допоміг виявити службовий пес – англійський кокер-спанієль Чейз.

За фактом пересилання зброї слідчий відділ УСБУ у Львівській області відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 201 ККУ.