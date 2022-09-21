Внаслідок ДТП водії BMW X3 та Volkswagen Amarok отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні

На трасі Київ-Чоп біля Стрия трапилась потрійна ДТП, унаслідок якої до лікарні доставили двох водіїв. Про це повідомила Нацполіція Львівщини 21 вересня.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 20 вересня близько 14:40 на трасі Київ-Чоп у селі Дуліби. Як попередньо встановили правоохоронці, водій авто Renault Logan, 39-річний житель Вінниці, здійснив зіткнення з автомобілем BMW X3 під керуванням 35-річного жителя Донецька. Після цього BMW X3 зіткнувся з автомобілем Volkswagen Amarok, яким керував 61-річний місцевий мешканець.

Внаслідок ДТП водії BMW X3 та Volkswagen Amarok отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.