Українці намагались незаконно ввезти одяг, сумки та медобладнання

У неділю, 19 листопада, на польсько-українському кордоні в пункті пропуску «Шегині» львівські митники зупинили три спроби ввезення контрабанди в Україну на 550 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба львівської митниці.

44-річний мешканець Тернополя під виглядом особистих речей намагався ввезти в Україну 150 одиниць нового одягу на майже 160 тис. грн.

Згодом в автомобілі мешканця одного з прикордонних міст митники виявили 230 нових сумок вартістю 250 тис. грн, які водій також перевозив під виглядом особистих речей.

А під час огляду мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter 39-річного мешканця Прикарпаття митники виявили три процедурних набори для хірургії ока на суму 140 тис. гривень. Для проходження митного контролю водій обрав смугу «зелений коридор», чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових для декларування та оподаткування.

За цими фактами складено адміністративні протоколи, відповідно до ч.2 ст. 471 (Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами) МКУ. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.