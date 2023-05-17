Це останні зафіксовані радянські монументи у цій громаді

У Шегинівській громаді Львівщини знесли п’ять радянських пам’ятників. Чотири з них демонтували у вівторок, 16 травня, ще один у середу. Знесення ще одного монумента відклали через звите лелече гніздо на ньому.

«Справжній "альошкопад" влаштувала одна з громад Львівщини: за день впали 4 обʼєкти. Це – Великі Новосілки, Баличі, Поповичі та Хідновичі. Всі з однієї Шегинівської територіальної громади», – повідомила секретар робочої групи з питань декомунізації при Львівській ОВА Анна Герич.

У середу, 17 травня, мали демонтувати останні два памʼятники у Шегинівській громаді, однак один довелося залишити.

«У Мишлятичах демонтаж перенесли, тут також гніздо лелек. Птахи цьогоріч уже, на щастя, тут не гніздяться, але в гості навідуються. Наразі місцеві кілька тижнів будуть спостерігати, а якщо бузьки таки тут живуть, будемо радитися з орнітологами, як переселити їх деінде», – зазначив представник робочої групи, депутат ЛОР Захар Миляник.

Через лелече гніздо монумент поки що не демонтовуватимуть (фото Захара Миляника)

17 травня у Шегинівській ОТГ демонтували монумент у селі Золотковичі, де біля прізвищ загиблих був напис «загинули від рук українських буржуазних націоналістів».

Це вже 35-й радянський обʼєкт, який демонтували на Львівщині від початку року. В області залишається ще щонайменше 200 памʼятників окупантів, їх планують знести до кінця року.

Нагадаємо, аналогічний випадок із відтермінуванням демонтажу памʼятника через гніздування на ньому лелек був у селі Брюховичі Перемишлянської громади. Там ініціативна група вирішила чекати осені, коли птахи відлетять у вирій.