У приватному будинку на Одещині виявили убитими чотирьох людей, підозрюваного затримали

СуспільствоЯ.І., 7 січня11160

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У селі Камишівка Ізмаїльского району, що на Одещині сталось убивство чотирьох людей. Як повідомляє місцева поліція, у приватному будинку 7 січня виявили тіла господаря, двох чоловіків та однієї жінки.

Весь особовий склад Ізмаїльського ВП піднято по тривозі.

Джерела газети «Думська» у прокуратурі повідомляють, що на тілах жертв є колото-різані рани від ножа і сокири. У скоєному підозрюють співмешканця жінки. За однією з версій мотивом злочину стали ревнощі.

Підозрюваного у злочині затримали за декілька годин за гарячими слідами. Начальник ГУ НП в Одеській області Дмитро Головін повідомив про затримання підозрюваного та опублікував його фото у Facebook.

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