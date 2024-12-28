«Мадам Павутина» є одним з провалів Sony Pictures

Останні кілька років Sony Pictures випускає високобюджетні фільми, які один за одним провалюються у світовому прокаті. Цього року«Мадам Павутина» та «Крейвен-мисливець» показали вкрай низькі касові збори, нижчі за провальний фільм 2022 року «Морбіус » (163 млн доларів). Навіть комерційно успішний «Веном» не зміг перекрити усі невдачі студії. все одно заслабкий, щоб перекрити ці невдачі. Генеральний директор Sony Pictures Тоні Вінчікерра оголосив, що у проблемах студії винні критики. Він звинувачує пресу під час інтерв'ю виданню LA Times.

«"Мадам Павутина" показала себе погано в кінотеатрах, тому що преса просто розіп’яла її. Це був непоганий фільм. З якоїсь причини преса вирішила, що вони не хочуть, щоб ми зняли ці фільми з Крейвеном і Мадам Павутиною, а критики просто знищили їх... Це не жахливі фільми. Вони були просто знищені критиками з якоїсь причини», – заявив Вінчікерра, який вважає, що негативні відгуки відвернули аудиторію від блокбастерів Sony.

Проте відомо, що є чимало фільмів, які здобували касовий успіх попри негативні відгуки кінокритиків. Наприклад, франшизи про Трансформерів, Черепашок-ніндзя чи «Сутінки».