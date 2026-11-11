Про затримки під час проходження КПП «Солотвино – Сігету-Мармацієй» попередили також пішоходів

У четвер, 12 листопада, тимчасово обмежать рух транспорту у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» на українсько-румунському кордоні.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, в’їзд до Румунії обмежать з 08:00 до 16:00.

«Причина – роботи на румунському боці кордону. Зокрема, запланована заміна модульних кабін, у яких проводиться прикордонний контроль», – зазначили в ДПСУ.

Про можливе сповільнення контрольних процедур у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» 12 листопада попередили також пішоходів. Водіям радять скористатися найближчим пунктом пропуску «Біла Церква – Сігету-Мармацієй».

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