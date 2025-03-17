Водіїв закликають орієнтуватися на тимчасові дорожні знаки

Через ремонтні роботи на українсько-словацькому кордоні, у пункті пропуску «Вишнє Нємецьке – Ужгород» обмежать рух вантажівок. Про це 17 березня повідомили у Закарпатській митниці, закликавши водіїв орієнтуватися на тимчасові дорожні знаки.

«З 17 по 19 березня у пункті пропуску «Вишнє Нємецьке – Ужгород» частково обмежать рух вантажного транспорту через проведення словацькою стороною технічного обслуговування осьових ваг. Водіїв вантажівок закликають бути уважними, дотримуватися вказівок працівників митниці та поліції», – зазначили митники.

За інформацією Міхаловецької митниці, ремонтні роботи проводитимуться на одній зі смуг руху, на якій встановлять тимчасові дорожні знаки.