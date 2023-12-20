Чоловік переходив через колію в невстановленому місці

У вівторок, 19 грудня, внаслідок наїзду потяга у Пустомитах на Львівщині загинув чоловік. Про це повідомили у поліції Львівської обалсті.

Дорожньо-транспортна подія сталася близько 21:10 на 9 пікеті залізничного перегону «Глинна Наварія-Оброшино» у місті Пустомити Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, потяг сполученням «Ужгород 2-Львів» здійснив наїзд на невідомого чоловіка віком 25-35 років, який переходив через колію в невстановленому місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Правоохоронці встановлюють обставини події та особу загиблого.