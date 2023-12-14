Електропотяг сполученням Львів – Ужгород здійснив наїзд на 67-річного мешканця Стрия

Ввечері у середу, 13 грудня, у Стрийському районі Львівщини потяг збив 67-річного чоловіка, який переходив залізничні колії у недозволеному місці. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, випадок трапився 13 грудня приблизно о 17:45 на залізничному переїзді (пікет №8) у селі Любинці Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, електропотяг сполученням Львів – Ужгород здійснив наїзд на 67-річного мешканця Стрия, який переходив колію в невстановленому місці.

За фактом слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET