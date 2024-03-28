У п’ятницю, 29 березня, у Рівному завершують опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Віктор Шакирзян, про що він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні, 28 березня, підписав розпорядження про закінчення опалювального сезону на території Рівненської міської територіальної громади. Опалювальний сезон завершуємо завтра, 29 березня», – йдеться у дописі.

Теплопостачання припинять через підвищення середньодобової температури.

Додамо, що 27 березня ZAXID.NET повідомляв про завершення опалювального сезону в двох громадах Рівненської області. Відтак, 30 березня теплопостачання припинять у Дубровицькій громаді, а 31 – у Клесівській. Крім того, на період канікул опалення вимкнули і в школах Корецької та Крупецької громад.