Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід

У Радехові 46-річний місцевий житель викрав автомобіль Daewoo Lanos. Його оперативно розшукали правоохоронці. За незаконне заволодіння транспортним засобом 46-річному чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Львівської області.

У п’ятницю, 3 листопада, на «102» надійшло повідомлення від 22-річного жителя одного з сіл Червоноградського району про викрадення його автомобіля Daewoo Lanos, який був припаркований на вулиці Витківській у Радехові.

За допомогою камер відеоспостереження, встановлених в рамках програми «Безпечна Львівщина», правоохоронці оперативно встановили місце перебування автомобіля та затримали викрадача на одній із вулиць Радехова. Ним виявився 46-річний житель Радехова.

46-річному чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід.