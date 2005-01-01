У Радехові під колесами автомобіля загинула 51-річна жінка

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 07:192840

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Увечері в середу, 27 грудня, у Радехові на Львівщині водій автомобіля ЗАЗ збив 51-річну жінку, яка від отриманих травм померла на місці ДТП.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, ДТП сталася о 21:49 в місті Радехів по вул. Кринична.

26-річний мешканець с. Полове Радехівського району за кермом автомобіля ЗАЗ 1991 року здійснив наїзд 51-річну жительку м. Радехів. Від отриманих травм жінка загинула на місці події.

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