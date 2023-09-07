Рахівський районний суд Закарпатської області виніс вирок солдату, який мастурбував на березі річки Тиса перед неповнолітніми дітьми. Суд встановив, що чоловік був п’яним, його визнали винним у хуліганстві та оштрафували на 34 тис. грн.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, випадок трапився 21 серпня близько 16:00 на березі річки Тиса у Рахові. Солдат однієї з військових частин, перебуваючи у нетверезому стані, зняв штани та білизну та почав вдовольняти свої сексуальні потреби у присутності інших людей, зокрема дівчат та дітей.

Одна з дівчат під час допиту розповіла, що вона зі своєю подругою йшли купатись на річку та побачили чоловіка, який мастурбував. «Після чого чоловік надягнув футболку собі на голову та почав іти в їх сторону. Дівчата злякались та побігли в сторону підвісного мосту, де зустріли ще двох дівчат. На питання, що сталось, показали в сторону невідомого чоловіка, який стояв на стежці та продовжував мастурбувати», – цитують покази дівчини у вироку суду.

Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за фактом хуліганства, у суді він повністю визнав свою провину. У вироку вказано, що чоловік раніше не судимий, за місцем проживання характеризується негативно, однак попри це суд вирішив, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Справу розглянув суддя Сергій Дочинець, який визнав обвинуваченого винним у хуліганстві та призначив покарання у вигляді 34 тис. грн штрафу. На вирок ще можу бути подана апеляція.