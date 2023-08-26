Рахівський районний суд Закарпатської області визнав винним у дрібному хуліганстві чоловіка, який відпочивав голим біля річки та справляв природні потреби у неналежному місці. За адмінправопорушення закарпатця оштрафували на 119 грн.

Як вказано у постанові суду, на початку серпня 2023 року чоловік відпочивав на березі річки Шопурка у смт Великий Бичків, що біля кордону з Румунією. Чоловік був оголеним та справляв природні потреби у неналежному місці, через що поліція склала на нього протокол про вчинення дрібного хуліганства.

На розгляд справи у суді чоловік прийшов та визнав свою провину. Справу розглянула суддя Олена Попова, яка оштрафувала його на 119 грн за вчинення дрібного хуліганства, він також має сплатити 537 грн судового збору.