Хмельницькі правоохоронці встановлюють обставини загибелі водійки Volkswagen Golf

У понеділок, 24 червня, між селами Старий Остропіль і Вишнопіль Хмельницького району автомобіль Volkswagen Golf зіткнувся з відбійником. 36-річна водійка від отриманих травм загинула на місці.

Як повідомили у пресслужбі поліції області, аварія на трасі Житомир – Чернівці сталася близько 18:00.

«36-річна жителька Житомирської області, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, допустила зіткнення з відбійником. Від отриманих травм жінка загинула на місці події», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Усі обставини події наразі встановлюють.