У Рівненській обласній прокуратурі призначили нового керівника
Посада була вакантною, відколи її восени 2024 року залишив Андрій Рудницький
Новим керівником Рівненської обласної прокуратури призначили Андрія Максимчука. Він замінив на посаді Андрія Рудницького, який очолював установу більше чотирьох років. Про це повідомила 2 липня пресслужба прокуратури області.
41-річного Андрія Максимчука призначили керівником Рівненської обласної прокуратури 1 липня 2025 року. Уродженець села Дітківці Львівської області у 2007 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, відтоді працював в органах прокуратури Рівненщини. Починав на посаді старшого слідчого, протягом 12 років був заступником та першим заступником керівника Рівненської окружної прокуратури, а у 2023 році сам очолив структуру.
Нагадаємо, що з вересня 2020 року прокурором Рівненщини був Андрій Рудницький. Восени 2024 року посадовець написав заяву на звільнення. Передував цьому скандал через отримання підвищених пенсій у зв’язку з вислугою років. Відтоді посада залишалася вакантною.