Андрій Максимчук працює в органах прокуратури Рівненщини з 2007 року

Новим керівником Рівненської обласної прокуратури призначили Андрія Максимчука. Він замінив на посаді Андрія Рудницького, який очолював установу більше чотирьох років. Про це повідомила 2 липня пресслужба прокуратури області.

41-річного Андрія Максимчука призначили керівником Рівненської обласної прокуратури 1 липня 2025 року. Уродженець села Дітківці Львівської області у 2007 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, відтоді працював в органах прокуратури Рівненщини. Починав на посаді старшого слідчого, протягом 12 років був заступником та першим заступником керівника Рівненської окружної прокуратури, а у 2023 році сам очолив структуру.

Нагадаємо, що з вересня 2020 року прокурором Рівненщини був Андрій Рудницький. Восени 2024 року посадовець написав заяву на звільнення. Передував цьому скандал через отримання підвищених пенсій у зв’язку з вислугою років. Відтоді посада залишалася вакантною.