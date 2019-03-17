У Рівному 21-річна дівчина зарізала своє немовля

Відомо, що дівчина перебуває на психіатричному обліку

СуспільствоВолодимир Пиріг, 17 березня16790

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В Рівному 21-річна уродженка Запоріжжя зарізала свою доньку, якій було близько місяця. Інцидент стався в неділю, 17 березня, близько 17:00, повідомила обласна поліція.

Поліцейські, яких на місце події викликали медики, з’ясували, що смерть дівчинки настала внаслідок ножового поранення шиї, яке нанесла її мати – 21-річна уродженка Запоріжжя. Відомо також, що мати дівчинки перебуває на психіатричному обліку.

У поліції повідомили, що 21-річна уродженка Запоріжжя приїхала у Рівне здобувати вищу освіту. Закінчивши ВНЗ, залишилася жити у квартирі 26-річного співмешканця та його матері.

Нагадаємо, торік в жовтні у Києві 36-річна жінка, яка працювала виховатилькою у дитячому садочку, викрала і втопила двох своїх дітей. Лікарі визнали її неосудною, відтак слідчі домагаються для неї примусового лікування.

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