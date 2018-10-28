36-річна киянка викрала та втопила двох своїх дітей

У Києві жінка спочатку викрала у колишнього чоловіка, а потім втопила своїх двох малолітніх дітей в озері в Дарницькому районі. Про це у неділю, 28 жовтня, повідомили у прес-службі столичної поліції.

Як розповіли у відомстві, ввечері 26 жовтня у Дарницьке управління поліції звернувся чоловік із повідомленням про те, що його колишня дружина забрала їхніх спільних дітей - 6-річну дівчинку і 5-річного хлопчика та зникла. Жінку за орієнтуванням знайшли неподалік від Чернігова в неадекватному стані, однак дітей біля неї не було.

Матір втопила своїх дітей в озері Фото Київ оперативний

У суботу пізно ввечері жінку доставили до поліції, де вона розповіла, що діти пішли купатися на озеро.

«Правоохоронці відразу виїхали на озеро, однак пошуки не дали результату, тож їх продовжили сьогодні: поліцейські разом із водолазами виявили діток утопленими», - повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко

Після цього жінку затримали. Нині вирішується питання щодо перекваліфікації кримінального провадження із ч. 1 ст. 115 («Умисне вбивство») з додатковою кваліфікацією - безвісно відсутні на ч. 2 ст. 115 («Умисне вбивство двох і більше людей») Кримінального кодексу України.

Жінці загрожує покарання до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Портал «Київ оперативний» пише, що батькові дітей зателефонував невідомий і повідомив, що знайшов телефон його дитини. Він поїхав на зустріч, забрав телефон і поїхав за місцем проживання дітей і їх матері. Двері в квартиру були відчинені, а вдома нікого не виявилося.

Жінка зізналася, що теж хотіла втопитися, але не змогла

«Мати (Катерина Володимирівна, 1982 року народження), яка працює в дитячому садку, на роботу не з'явилася. Дітей в садок теж не привела. З останнього, відомо було лише те, що мама відпросила дітей з гуртка фігурного катання, нібито через хворобу дітей. Батьки матері проживають в Криму, а сама Катерина ніколи не була помічена за вживанням алкоголю», – йдеться у повідомленні.

Згодом жінку затримали правоохоронці Чернігова. Уже в Києві вона зізналася, що втопила дітей в озері Дарницького району. Сама теж хотіла, але не змогла.

За словами начальника Дарницького управління поліції Сергія Чернишева, сім’я переїхала до Києва із Криму і раніше ніколи не потрапляла у поле зору правоохоронців. Поліцейські уже провели огляд помешкання затриманої, поспілкувалися із її колишнім чоловіком, із сусідами та колегами.

«Встановлено, що подружжя розлучилося, однак чоловік, який уже має іншу родину, завжди підтримував колишню дружину та дітей: орендував квартиру та допомагав фінансово. Сусіди та колеги жінки (а вона працювала вихователем у дитячому садочку, який також відвідували загиблі дітки) розповіли, що вона була замкнутою, практично ні з ким не спілкувалася. При цьому дітки завжди були доглянуті, займалися плаванням, айкідо та фігурним катанням», – зауважив Сергій Чернишев.

Він також додав, що із жінкою спілкуються слідчі, які намагаються встановити причини такого страшного вчинку, залучені адвокат і лікарі, які надали їй першу допомогу. Затримана пояснила, що разом із дітьми вони пішли купатися, діти втопилися, а вона, попри бажання накласти на себе руки, не змогла. При цьому жінка зауважила, що «так буде краще для них».

«На жаль, в поліцію раніше не надходили повідомлення про дивну поведінку жінки ні від колишнього чоловіка, ні від сусідів і колег. Тож зараз завдання слідчих встановити, що стало причиною вбивства двох маленьких дітей. Під час слідства також будуть призначені судові експертизи, зокрема і психіатрична експертиза для встановлення осудності жінки. За вбивство дітей їй загрожує до 15-ти років позбавлення волі або довічне ув’язнення», – наголосили у поліції.