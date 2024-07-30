Правоохоронці викрили 51-річну директорку комунального закладу в Рівному на привласненні зарплати найманого працівника, який протягом чотирьох років не з’являвся на роботі. Про це 30 липня повідомили у прокуратурі Рівненщини.

За даними слідства, посадовиця фіктивно працевлаштувала 63-річного чоловіка, якому був необхідний трудовий стаж. Чоловік на робочому місці не з’являвся, а його заробітну плату отримувала підозрювана.

«У такий спосіб із 2019 по 2023 рік жінка заробила понад 333 455 грн, зокрема вдаючись до службового підроблення документів», – зазначають правоохоронці.

Коли протиправну діяльність зловмисниці викрили у січні цьогоріч, вона відразу ж звільнилась за згодою сторін.

Наразі директорці повідомили про підозру у привласненні коштів місцевого бюджету під час воєнного стану (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). За скоєне їй загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.