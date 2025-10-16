Рівненська міська рада оприлюднила дати осінніх, зимових та весняних канікул у школах громади. Проте їх можуть коригувати, залежно від безпекової ситуації. Про це повідомила 15 жовтня пресслужба міської ради.

Так, осінні канікули заплановані з 25 жовтня до 2 листопада, зимові – з 20 грудня до 4 січня, а весняні – з 23 до 27 березня 2026 року.

«Загалом навчальний процес триватиме 175 навчальних днів. Останній дзвоник відбудеться 29 травня 2026 року, а вручення документів – орієнтовно 19 червня 2026 року. Структура навчального року може коригуватися залежно від безпекової ситуації», – зазначили в міськраді.

Додамо, що цьогоріч Уряд затвердив терміни навчального року у закладах загальної середньої освіти. Освітній процес триватиме до 30 червня 2026 року. Це гранична дата завершення навчального року, проте фактичну дату завершення занять і початку канікул визначатиме кожна педагогічна рада окремо.