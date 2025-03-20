Весняні канікули в усіх школах Рівненської громади розпочнуться з понеділка, 24 березня. Вони триватимуть тиждень. Про це повідомив 20 березня секретар міської ради Віктор Шакирзян.

«У закладах загальної середньої освіти Рівненської міської територіальної громади весняні канікули розпочнуться, як і було заплановано. Вони триватимуть один календарний тиждень – з 24 березня по 30 березня», – написав Віктор Шакирзян у Telegram.

І в школах Рівного, і в більшості шкіл області дати весняних канікули збігаються. Проте, за інформацією заступника голови Рівненської ОВА Сергія Подоліна, 34 заклади освіти підуть на канікули з 31 березня і повернуться на навчання 6 квітня, а 29 шкіл – із 16 квітня.

Додамо, що в Рівненській громаді є 9 гімназій, 25 ліцеїв та один навчально-реабілітаційний центр «Особлива дитина». Терміни канікул у закладах загальної середньої освіти визначаються педрадою кожного закладу, коли затверджується структура навчального року. Навчальний процес у школах Рівного триватиме до 30 травня.